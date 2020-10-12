КГБ Беларуси выпустило из СИЗО двух участников встречи с Лукашенко

Два участника так называемого «круглого стола» в СИЗО КГБ Беларуси в Минске, который состоялся 10 октября при участии президента республики Александра Лукашенко, на следующий день были освобождены. Если точнее, члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому (на фото в заголовке) и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. Теперь они находятся под домашним арестом.

Государственный телеканал «Беларусь 1» показал короткое интервью на фоне парка, расположенного рядом со зданием Следственного комитета Беларуси, которое дали Воскресенский и Рабцевич. Юрий заявил, что власть в стране готова к диалогу с гражданами не только «на словах, но и на деле». Якобы он понял это после встречи с Лукашенко, которая длилась около пяти часов. «Разговор был очень продуктивный, местами на повышенных тонах», — сказал Воскресенский и подчеркнул, что беседа в итоге закончилась конструктивно.

Лично ему поручили теперь готовить предложения к поправкам в конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые оказались «не так опасны для нашей страны, какими казались на первом этапе».

Рабцевич сообщил, что намерен и дальше заниматься бизнесом, так как «в структуре Парка высоких технологий Беларуси созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе». Он считает, что на встрече с Лукашенко 10 октября были «найдены точки соприкосновения». Обсуждались поправки в конституцию и экономическое развитие.

Воскресенского задержали еще 12 августа. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Бизнесмен входил в команду бывшего банкира Виктора Бабарико, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировал в качестве кандидата в президенты. Бабарико и его сын находятся в СИЗО по обвинению в сокрытии доходов и прочих финансовых преступлениях. Воскресенский, как утверждают его жена и он сам, отвечал только за сбор подписей и работу с волонтерами в Первомайском районе Минска.

Рабцевич попал в СИЗО КГБ Беларуси после обысков в минском офисе компании PandaDoc 2 сентября. Вместе с ним были задержаны бухгалтер Юлия Шардыко, менеджер Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. Всех обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Изменение меры пресечения Воскресенскому и Рабцевичу, считают представители белорусской оппозиции, призвано продемонстрировать начало диалога власти с гражданами. Однако в готовность Лукашенко идти на контакт трудно поверить после очередного жесткого разгона массовых мирных акций протеста, прошедших в стране 11 октября. Такие марши проводятся каждые выходные уже два месяца подряд — с 9 августа, когда состоялись президентские выборы.

Почти 600 человек было задержано в это день, сообщает незарегистрированный в стране правозащитный центр «Весна». Подавляющее большинство из них были схвачены в Минске. Зафиксированы также задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине и Бобруйске. В числе задержанных оказались около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили после проверки документов, еще более десяти вышли из милиции ночью 12 октября.

Столкновения протестующих с силовиками происходили в разных районах Минска до позднего вечера. Демонстранты перекрывали дороги и пытались строить баррикады. Были слышны звуки, похожие на выстрелы, и взрывы светошумовых гранат. Сообщалось также о сильном взрыве, но подробности не известны.

Прокурор Минска Олег Лаврухин 11 октября сообщил, что с начала протестных акций в августе к административной ответственности в столице привлечено около 3 000 человек. Почти две трети из них были приговорены к аресту, а остальные — к административным штрафам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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