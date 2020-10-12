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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике за 2020 год

12:49 12 октября 2020
Нобелевская медаль

В Стокгольме завершилась Нобелевская неделя. Последними по традиции объявили имена лауреатов Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя, в отличие от остальных наград, данная премия не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена лишь в 1968 году.

Решение огласила Шведская королевская академия наук. В этом году премию разделят между собой американские экономисты — 72-летний Пол Р. Милгром и 83-летний Роберт Уилсон — за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Как говорится в официальном заявлении, «они не только разъяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом, но и использовали свои теоретические открытия для изобретения совершенно новых форматов аукционов для продажи товаров и услуг».

В 2019 году премия по экономике была присуждена Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру — «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии за 2020 год в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, а также лауреат Нобелевской премии мира.

Медали и дипломы в этом году будут передаваться лауреатам в их странах, скорее всего, посредством посольств или вузов. Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольме и Осло, а также Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма, который традиционно проходят 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, отменяются из-за пандемии коронавируса.

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