Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике за 2020 год

В Стокгольме завершилась Нобелевская неделя. Последними по традиции объявили имена лауреатов Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя, в отличие от остальных наград, данная премия не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена лишь в 1968 году.

Решение огласила Шведская королевская академия наук. В этом году премию разделят между собой американские экономисты — 72-летний Пол Р. Милгром и 83-летний Роберт Уилсон — за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Как говорится в официальном заявлении, «они не только разъяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом, но и использовали свои теоретические открытия для изобретения совершенно новых форматов аукционов для продажи товаров и услуг».

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

В 2019 году премия по экономике была присуждена Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру — «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии за 2020 год в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, а также лауреат Нобелевской премии мира.

Медали и дипломы в этом году будут передаваться лауреатам в их странах, скорее всего, посредством посольств или вузов. Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольме и Осло, а также Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма, который традиционно проходят 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, отменяются из-за пандемии коронавируса.

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