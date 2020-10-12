Эмомали Рахмон переизбран президентом Таджикистана еще на семь лет

В понедельник, 12 октября, Центральная избирательная комиссия Таджикистана (ЦИК) объявила Эмомали Рахмона победителем президентских выборов в республике. Голосование состоялось накануне, 11 октября. Согласно предварительным официальным данным, за действующего главу государства проголосовали 90,9% избирателей. Таким образом, Рахмон, который правит в Таджикистане с 1992 года, переизбран еще на семь лет.

Кандидатами на пост президента были зарегистрированы еще четыре человека, однако сомнений в победе Рахмона не было ни у кого. Конституция республики разрешает ему оставаться во главе государства до самой смерти.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще никогда не признавала выборы в Таджикистане демократическими. Правозащитные организации критикуют отсутствие свободы слова и прозрачности в этой бывшей советской республике, а также коррупцию и кумовство, которые глубоко укоренились в стране.

Таджикистан является одной из беднейших стран региона. Более 30% населения живет в бедности. Люди вынуждены искать работу за границей. Около 40% ВВП страны — это переводы таджикам от родственников из других стран мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых протестах, охвативших Киргизию после парламентских выборов. Их результаты были в итоге отменены, а правителбство страны ушло в отставку.

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