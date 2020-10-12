28.15 / 28.37 33.02 / 33.46
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Эмомали Рахмон переизбран президентом Таджикистана еще на семь лет

11:30 12 октября 2020
Эмомали Рахмон

В понедельник, 12 октября, Центральная избирательная комиссия Таджикистана (ЦИК) объявила Эмомали Рахмона победителем президентских выборов в республике. Голосование состоялось накануне, 11 октября. Согласно предварительным официальным данным, за действующего главу государства проголосовали 90,9% избирателей. Таким образом, Рахмон, который правит в Таджикистане с 1992 года, переизбран еще на семь лет.

Кандидатами на пост президента были зарегистрированы еще четыре человека, однако сомнений в победе Рахмона не было ни у кого. Конституция республики разрешает ему оставаться во главе государства до самой смерти.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще никогда не признавала выборы в Таджикистане демократическими. Правозащитные организации критикуют отсутствие свободы слова и прозрачности в этой бывшей советской республике, а также коррупцию и кумовство, которые глубоко укоренились в стране.

Таджикистан является одной из беднейших стран региона. Более 30% населения живет в бедности. Люди вынуждены искать работу за границей. Около 40% ВВП страны — это переводы таджикам от родственников из других стран мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых протестах, охвативших Киргизию после парламентских выборов. Их результаты были в итоге отменены, а правителбство страны ушло в отставку.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Порошенко

Стало известно о состоянии здоровья Порошенко

Наташа Королева

Наташа Королева покраснела от интимного вопроса во время беседы о Тарзане

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер