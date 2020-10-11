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Мир

Президент Польши Дуда блеснул знанием украинского языка

19:59 11 октября 2020
Дуда

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину с трехдневным визитом, отметил, что отношения с Киевом очень важны для Варшавы, и нужно вместе работать для их усиления. Пост в Twitter Дуда написал на украинском языке.

Визит польского президента и его супруги Агаты Корнхаузер-Дуды начался 11 октября с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

В понедельник, 12 октября, состоится политическая часть визита. Глава Польши встретится с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Темой переговоров, кроме двусторонних отношений и безопасности в регионе, будут также исторические вопросы.

Третий день пребывания Дуды в Украине будет посвящен экономическим вопросам.

Напомним, визит президента Польши готовился с июля этого года.

Фото president. pl

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