Вокруг выругавшегося российского космонавта и робота Федора произошел скандал

«Роскосмос» удалил официальный аккаунт робота-космонавта FEDOR в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а в последнее время нелестно высказывался о ситуации в ракетно-космической отрасли России.

Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты о якобы находящихся в состоянии алкогольного опьянения космонавтах.

«Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Максим Сураев и Елена Серова стали депутатами Госдумы. — Авт)», — говорится в одном из твитов робота.

К слову, он был создан после того, как Сураев в своем Twitter попросил прощения у первого космонавта планеты Юрия Гагарина за то, что Россия отстает от США в космосе.

NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя SLS, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчётной мощности более 2 минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. ИЗВИНИ ЮРА (ГАГАРИН), мы ВСЁ ПРО… ЛИ :(pic.twitter.com/aayGZY5mfM — Макс Сураев (@Msuraev) October 6, 2020

Twitter-аккаунт роботу завели во время его подготовки к полету на МКС (старт ознаменовался скандалом), который состоялся с 22 августа по 7 сентября 2019 года. Во время полета робота глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уверял, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и допускал, что тот действительно пользуется соцсетью самостоятельно.

Фото https://esquire.ru/

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