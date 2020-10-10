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Мир

Путину надоело: ОМОН впервые жестко разогнал протестующих в Хабаровске

12:53 10 октября 2020
Протесты

В России в Хабаровске ОМОН жестоко разогнал участников мирного митинга у здания правительства Хабаровского края. Силовики били дубинками всех без разбору — даже женщин, несовершеннолетних и пожилых людей. Это следует из видео, которое опубликовала журналистка Елена Рыковцева.

Митингующие вышли в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Задержаны десятки людей, в том числе и несовершеннолетние. Один из участников митинга упал в обморок после того, как его избили дубинками по голове, травмы получили и другие участники протеста. Против людей применяли электрошокеры.

Очевидцы сообщают, что на площади Ленина в Хабаровске находятся машины Росгвардии с номерными знаками Северной Осетии. Стоит отметить, что власти впервые с начала протестов в Хабаровском крае решились применить силу против митингующих.

Акция проходила 14-ю субботу подряд. Люди традиционно прошлись по центральным улицам, а затем пришли на площадь Ленина, где находится здание правительства Хабаровского края. В начале акции численность участников достигала 3000 человек, пишет Forbes.

Как сообщили в мэрии Хабаровска, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и пять женщин. Представитель хабаровского штаба Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил, что полиция задержала около 40 человек.

Как писали «ФАКТЫ», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. С тех пор в Хабаровске каждые выходные проходят акции протеста с требованием освободить губернатора.

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