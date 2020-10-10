Житель села в Сербии поджег воду из-под крана: впечатляющее видео

Житель села Стаичево в Сербии поразил пользователей сети, когда показал, какая вода течет у него из-под крана. Сначала сельчане жаловались, что из водопровода поступает мутная жидкость, пахнущая илом. Спустя несколько дней вода стала горючей и взрывоопасной, что и продемонстрировано на видео.

Судя по всему, в воде повышено содержание метана или другого газа с похожими свойствами. Посторонние примеси могли попасть в водопровод по пути от водоочистительной станции в Зренянине до окрестных сел. Стаичево, где была сделана запись, находится в километре от очистительной станции.

Водоочистительное предприятие в Зренянине оправдывается, что совсем недавно — в июле 2020 года — вложило около миллиона евро в обновление своих мощностей. Жители на это отвечают, что пока эффекта не почувствовали. В районе уже 16 лет запрещено использовать для питья воду из крана. Теперь для той жидкости, что поступает из городского водопровода, похоже, найдено другое применение.

«Самая богатое село в мире: нефть идет прямо из крана», «Вы не проверяли, может этой смесью можно и машину заправить?», «А можно прийти к вам с двумя канистрами, как раз нужно дизтопливо?», «Может начнете продавать газ и нефть?», «Вы первые, кому удалось объединить газопровод и водопровод» — шутят пользователи.

Украинские комментаторы также оценили сербское чудо:

Фото izivkov/Twitter

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