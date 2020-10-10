28.14 / 28.34 32.96 / 33.45
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Житель села в Сербии поджег воду из-под крана: впечатляющее видео

11:08 10 октября 2020
огонь

Житель села Стаичево в Сербии поразил пользователей сети, когда показал, какая вода течет у него из-под крана. Сначала сельчане жаловались, что из водопровода поступает мутная жидкость, пахнущая илом. Спустя несколько дней вода стала горючей и взрывоопасной, что и продемонстрировано на видео.

Судя по всему, в воде повышено содержание метана или другого газа с похожими свойствами. Посторонние примеси могли попасть в водопровод по пути от водоочистительной станции в Зренянине до окрестных сел. Стаичево, где была сделана запись, находится в километре от очистительной станции.

Водоочистительное предприятие в Зренянине оправдывается, что совсем недавно — в июле 2020 года — вложило около миллиона евро в обновление своих мощностей. Жители на это отвечают, что пока эффекта не почувствовали. В районе уже 16 лет запрещено использовать для питья воду из крана. Теперь для той жидкости, что поступает из городского водопровода, похоже, найдено другое применение.

«Самая богатое село в мире: нефть идет прямо из крана», «Вы не проверяли, может этой смесью можно и машину заправить?», «А можно прийти к вам с двумя канистрами, как раз нужно дизтопливо?», «Может начнете продавать газ и нефть?», «Вы первые, кому удалось объединить газопровод и водопровод» — шутят пользователи.

Украинские комментаторы также оценили сербское чудо:

Фото izivkov/Twitter

282

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Приватбанк банкомат

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Банкомат

17-летняя девушка взрывала банкоматы в трех областях Украины

Злата Огневич

"Девчонки, будьте внимательны!": Злата Огневич рассказала о тяжелой болезни сестры из-за лазерной эпиляции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер