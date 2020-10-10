Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и обмене пленными
После 10 часов переговоров по Нагорному Карабаху Азербайджан и Армения договорились о перемирии, об обмене пленными и о возвращении на родину тел погибших. Об этом сообщает Media.az.
Встреча проходила в Москве на уровне глав МИД. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые лично встретился с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Третьим на переговорах присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министры собрались за круглым столом без официальных делегаций.
Стороны договорились о прекращении огня с 12.00 10 октября. Перемирие будет использовано для обмена военнопленными, другими удерживаемыми лицами, телами погибших. Посредниками в этой процедуре станут представители Красного Креста.
Вторым вопросом, о котором договорились стороны, стала отдельная встреча при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Единственный вопрос в повестке дня переговоров — мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан начали боевые действия с участием тяжелой артиллерии. Аналитики предупреждали, что конфликт может выйти за пределы отдельного региона и перерасти в полноценное противостояние между Турцией и Россией.
Фото maria. zakharova/Facebook
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