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Скандальные российские пранкеры признались, что притворились Тихановской перед парламентом Дании

22:55 9 октября 2020
тихановская

Члены парламента Дании на онлайн-заседании 6 октября общались не с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, а с дуэтом российских пранкеров Вованом и Лексусом. Об этом один из пранкеров Владимир Кузнецов (Вован) похвастался в комментарии РИА Новости.

Подробности того, как удалось обмануть систему защиты и попасть на закрытую онлайн-встречу датских депутатов с Тихановской, пранкер пообещал обнародовать 12 октября.

Напомним, заседание внешнеполитического комитета парламента Дании 6 октября было посвящено ситуации в Беларуси. Парламентарии планировали пообщаться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Пользователь «Тихановская» появился в системе, но предупредил о проблемах с веб-камерой. Мнимая «Тихановская» могла слышать все, о чем говорилось на встрече, и принимать участие в дискуссии. Позднее парламентарии заподозрили неладное, связались с командой реальной Тихановской и отключили двойника оппозиционерки от связи.

Ранее Вован и Лексус звонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Обоих пранкеров связывают с российскими спецслужбами.

В Украине Владимир Кузнецов и его напарник Алексей Столяров внесены в базу «Чистилище» сайта «Миротворец» и до 2021 года объявлены невъездными.

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