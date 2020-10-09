Трампа вылечили от коронавируса кровью троих жителей Сингапура

Президент США Дональд Трамп считает, что ключевым в его выздоровлении от COVID-19 стал экспериментальный препарат REGN-COV2. Как сообщает The Straits Times, в основу лекарства легли белковые составляющие плазмы крови. Кровь была получена от жителей Сингапура, переболевших COVID-19.

Экспериментальный препарат был разработан американской биотехнологической фирмой Regeneron. Специально для компании Национальный центр инфекционных заболеваний взял пробы крови у пяти пациентов из Сингапура. Три из этих образцов стали основой для нового лекарства. Оно представляет собой коктейль с двумя видами антител, блокирующих вирус и не дающих ему проникать в клетки тела. Кроме того, коктейль препятствует процессу мутации вируса.

Когда 9 октября Трамп появился в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, ему пришлось много отвечать на вопросы по поводу самочувствия и выбранных методов лечения. Президент США признал, что без нового препарата все могло бы закончиться печально.

«Я был не в лучшей форме, — заявил Трамп. — Я вообще бы не поправился без коктейля Regeneron». Президент уточнил, что после того как выписался из госпиталя, больше не принимает лекарств.

Напомним, вернувшись в Белый дом из медцентра, Трамп назвал перенесенную болезнь «Божьим благословением» и пообещал американцам бесплатное лечение.

Фото Donald J. Trump/Facebook

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