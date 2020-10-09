В Бишкеке совершено покушение на экс-президента Киргизии Атамбаева

В столице Кыргызстана, где 9 октября начались массовые беспорядки, обстреляли автомобиль бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Видео с площади Ала-Тоо в центре Бишкека опубликовал Telegram-канал Bbbreaking.

Сам Атамбаев позже показал журналистам следы от пуль на крыле машины. Экс-президент утверждает, что стреляли не из травматического, а из боевого оружия. Политик не пострадал.

Напомним, на центральной площади Бишкека 9 октября возникли столкновения между сторонниками Алмазбека Атамбаева и Садыра Жапарова, нового премьер-министра. В ход пошли булыжники, битое стекло, есть пострадавшие.

Из-за массовых беспорядков в Бишкеке введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 20.00 9 октября до утра 21 октября 2020 года. На улицах вводится комендантский час, запрещаются все массовые мероприятия (не только митинги, но и празднования, спортивные соревнования). Силовикам разрешено обыскивать автомобили, проверять документы у граждан.

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