"Успели вовремя вывезти": Лукашенко рассказал как спас "неблагодарную" Тихановскую

Александр Лукашенко, легитимность которого не признают во многих странах мира, в том числе и в Украине, обрушился с критикой на оппозиционерку Светлану Тихановскую, заявив, что та забыла, кто ее спас.

«Гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — заявил Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам ситуации в стране. Мол, участникам протестных акций, выступившим против результатов президентских выборов, была нужна «сакральная жертва», которой могла стать Тихановская.

«Однако Тихановскую по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву… Я отдал распоряжение: мы под охраной по ее желанию с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям», — заявил Лукашенко и добавил, что снабдил оппозиционерку 15 тысячами долларов, поскольку у той не было денег.

Также Лукашенко заявил, что оппозиционерка благодарила его и «плакала на шее», а теперь ее «взяли под контроль спецслужбы Литвы».

Ранее сама Тихановская одним из вариантов разрешения ситуации в Беларуси назвала предоставление Лукашенко иммунитета от преследований. Как передает «Немецкая волна», оппозиционерка отметила, что не может простить Бацьке его преступления, но осознает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти. «Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо», — заявляла Тихановская.

Интересен тот факт, что перед выездом из Беларуси Светлана Тихановская записала странное обращение к согражданам, призывая их не выходить на акции протеста. Видео записали в кабинете главы белорусского Центризбиркома. А вскоре после того, как оппозиционерка пересекла госграницу, появилось новое видеообращение, в котором она сказала следующее: «Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я».

Фото — скриншот.

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