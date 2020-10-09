В столице Кыргызстана Бишкеке ввели режим ЧП и назначили коменданта

После «майдана» в Кыргызстане, который привел к отставкам в высшем политическом руководстве, в частности, с занимаемых постов ушли премьер и спикер парламента, на территории Бишкека ввели режим чрезвычайного положения.

Как передает «24.kg», в отделе информационной политики аппарата главы государства сообщили о подписании соответствующего указа президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Чрезвычайное положение в Бишкеке вводят с 20:00 пятницы, 9 октября. Предполагается, что оно продлиться до 08:00 21 октября 2020 года. На это время комендантом города назначили заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева.

Режим ЧП предусматривает введение комендантского часа, особого режима выезда и въезда граждан, а также запрет отдельным гражданам покидать свои дома. В то же время тех, кто постоянно не проживает в Бишкеке и будет уличен в «нарушении общественного порядка», в том числе и иностранцев, будут выдворять с территории, где действует режим ЧП.

Отменяются массовые развлекательные мероприятия, вводится контроль за массмедиа и особые правила пользования связью.

Генштабу Кыргызстана поручено ввести на территорию города воинские формирования с военной техникой.

Напомним, что после массовых акций протеста и захвата протестующими госзданий в стране отменили итоги парламентских выборов.

Иллюстративное фото с сайта Минобороны Кыргызстана.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter