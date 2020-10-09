Покончил с собой российский изобретатель и писатель Марк Эльяш

В Москве покончил с собой известный советский и российский изобретатель, писатель и сценарист Марк Эльяш. Об этом сообщает агентство «Москва».

Внучка 85-летнего Марка Львовича получила от него сообщение в мессенджере со словами «Я умер» и поехала к нему домой. В квартире, она обнаружила тело и предсмертную записку. По предварительным данным, Эльяш совершил самоубийство из-за тяжелого заболевания.

Марк Эльяш — автор более 60 патентов, 10 научно-технических книг и десятков журнальных публикаций. Работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, руководил монтажом и пуском в эксплуатацию турбинных и компрессорных агрегатов на важнейших народнохозяйственных и оборонных объектах.

Он является автором нескольких повестей, романа «Риск», а также сценария к фильму 1974 года «Ответная мера», в котором снялись Наталья Фатеева и Петр Шелохонов. Фильм снимался на Одесской киностудии.

Пьеса Эльяша «Авария» в 1979 году была поставлена в Одесском русском драматическом театре.

Фото pixabay.com



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