Журналист намекнул на серьезные санкции ЕС против Лукашенко и безвиз для белоруссов

В Евросоюзе, где вели санкции против нескольких десятков белорусских чиновников, причастных к жесткому подавлению акций протестов, могут предпринять серьезные меры и в отношении Александра Лукашенко, не вошедшего в санкционный список.

«Выводы по Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС одобрят в понедельник, весьма амбициозны. В них прямо упоминается, что Лукашенко может быть подвергнут санкциям, и что открываются возможности для усиления экологической поддержки и диалога о безвизовом режиме, если в стране произойдет переход к демократии», — пишет в социальных брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020

Кстати, санкции в отношении Лукашенко ввели в Великобритании и Канаде. В ответ на реакцию мирового сообщества, в Беларуси объявили и о своих санкциях и пригрозили серьезными последствиями.

Фото с сайта президента Беларуси.

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