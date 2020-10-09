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Мир

Журналист намекнул на серьезные санкции ЕС против Лукашенко и безвиз для белоруссов

10:29 9 октября 2020
Александр Лукашенко

В Евросоюзе, где вели санкции против нескольких десятков белорусских чиновников, причастных к жесткому подавлению акций протестов, могут предпринять серьезные меры и в отношении Александра Лукашенко, не вошедшего в санкционный список.

«Выводы по Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС одобрят в понедельник, весьма амбициозны. В них прямо упоминается, что Лукашенко может быть подвергнут санкциям, и что открываются возможности для усиления экологической поддержки и диалога о безвизовом режиме, если в стране произойдет переход к демократии», — пишет в социальных брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

Кстати, санкции в отношении Лукашенко ввели в Великобритании и Канаде. В ответ на реакцию мирового сообщества, в Беларуси объявили и о своих санкциях и пригрозили серьезными последствиями.

Фото с сайта президента Беларуси.

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