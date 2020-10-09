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Мир

Одна из «любимых женщин» Путина исчезла

9:33 9 октября 2020
Путин

Президент России Владимир Путин, которому на днях исполнилось 68 лет, как известно, тщательно скрывает все, что касается его личной жизни. Но в СМИ периодически появляется информация о женщинах, чьи имена связывают с именем главы Кремля. Одной из таких была Яна Лапикова, работавшая очень недолго личным фотографом Путина.

Как пишет «Собеседник», девушка модельной внешности появилась в штате личных фотографов в 2011 году. У 26-летней Лапиковой почти не было опыта в фотографии, но с 2009 года она состояла в движении «Россия Молодая».

Яна Лапикова

На съемках опытные фотографы рассказывали ей об азах фотографии и помогали настраивать технику.

Лапикова проработала фотографом год. Ее единственная соцсеть Twitter не обновляется с 2015 года.

Среди подписок можно найти и другой ее профиль, названый просто Яша (@Yanockalapa). В нем, в основном, шуточки на женские темы. Одна из них появилась за несколько дней до появления в пуле президента: «Кроме всего прочего, подозреваю в себе талант фотографа».

Напомним, Владимир Путин публично объявил о разводе со своей женой Людмилой в июне 2013 года, сказав, что их брак изжил себя. По слухам, у главы государства был давний роман с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, которая якобы уже родила детей.

Фото скриншот kremlin.ru/events/president, «Собеседник»

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