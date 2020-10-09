28.12 / 28.35 32.90 / 33.34
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Мария Максакова попала в скандал с наркотиками

7:51 9 октября 2020
Мария Максакова

Оперную певицу Марию Максакову Екатерина, дочь ее покойного супруга экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, обвинила в том, что та посадила ее на наркотики.

Девушка некоторое время жила с мачехой в Украине. Их общение продолжалось около года, затем Екатерина вернулась в Москву. В передаче «Пусть говорят» она заявила, что Максакова использовала ее в своих целях.

По словам девушки, после переезда в Киев она снова употребила наркотики. Это длилось приблизительно полгода. Несколько раз наркотики она употребляла с Марией, которая познакомила ее с человеком, у которого можно было все купить.

Екатерина Вороненкова

На видео с 17:26

Сама Максакова категорически отказывается общаться с родственниками покойного супруга. Она уверена, что близкие Вороненкова специально посещают ток-шоу, чтобы испортить ее репутацию.

Напомним, экс-депутат Госдумы Мария Максакова покинула Россию вместе со своим мужем, Денисом Вороненковым, в декабре 2016 года, переехав в Киев и получив разрешение на проживание в Украине. В марте 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Мария Максакова осталась жить в Украине. В июле 2018 года оперная певица в Киеве снова вышла замуж.

Фото DW, Starhit

1079

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маричка Падалко

Уже сегодня в Украине могут ввести серьезные карантинные ограничения, — Падалко

Путин

Одна из «любимых женщин» Путина исчезла

Изображение Andreas Lischka с сайта Pixabay

Раскрыта причина гибели трех военных на Житомирщине

Наташа Королева

Наташа Королева опубликовала радостное фото с Тарзаном и вопль о паразитах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер