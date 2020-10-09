Мария Максакова попала в скандал с наркотиками

Оперную певицу Марию Максакову Екатерина, дочь ее покойного супруга экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, обвинила в том, что та посадила ее на наркотики.

Девушка некоторое время жила с мачехой в Украине. Их общение продолжалось около года, затем Екатерина вернулась в Москву. В передаче «Пусть говорят» она заявила, что Максакова использовала ее в своих целях.

По словам девушки, после переезда в Киев она снова употребила наркотики. Это длилось приблизительно полгода. Несколько раз наркотики она употребляла с Марией, которая познакомила ее с человеком, у которого можно было все купить.

Екатерина Вороненкова

На видео с 17:26

Сама Максакова категорически отказывается общаться с родственниками покойного супруга. Она уверена, что близкие Вороненкова специально посещают ток-шоу, чтобы испортить ее репутацию.

Напомним, экс-депутат Госдумы Мария Максакова покинула Россию вместе со своим мужем, Денисом Вороненковым, в декабре 2016 года, переехав в Киев и получив разрешение на проживание в Украине. В марте 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Мария Максакова осталась жить в Украине. В июле 2018 года оперная певица в Киеве снова вышла замуж.

Фото DW, Starhit

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