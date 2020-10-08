COVID-скептики планировали похищение губернатора штата Мичиган в США

В четверг, 8 октября, ФБР США сообщило о предотвращении похищения губернатора Мичигана и захвата власти в этом штате. Все эти преступления планировала группа американских граждан, недовольство которых было вызвано жесткими ограничительными мерами, введенными губернатором-демократом Гретхен Уитмер (на фото в заголовке) в целях борьбы с пандемией COVID-19. Семерым из них предъявлены обвинения.

Расследование продолжалось несколько месяцев. Сначала в нем участвовал спецотдел полиции Мичигана по борьбе с терроризмом, затем подключилось ФБР.

Как сообщает газета New York Daily News, возглавлял группу заговорщиков некто Адам Фокс. Кроме него обвинения предъявлены также жителям Мичигана и Делавэра Таю Гарбину, Калебу Фрэнксу, Дэниелу Гаррису, Брэндону Казерте и Барри Крофту.

ФБР прослушивало телефонные разговоры членов группы. Изначально Фокс планировал атаковать Капитолий в столице Мичигана Лансинге и захватить в заложники нескольких высокопоставленных чиновников, включая госпожу Уитмер. «Мне нужны 200 человек с коктейлями Молотова!» — заявил Фокс своим сторонникам в телефонной беседе 14 июня.

Он называл губернатора «тираном» и обвинял в нарушении Декларации независимости США. Меры по борьбе с коронавирусом Фокс считал грубым попранием гражданских свобод. Особенно его возмущало закрытие в штате тренажерных и спортивных залов.

В разговоре 27 июля Адам заявил заговорщикам: «Схватить эту гребаную губернаторшу! Схватить эту суку!»

Позже он отказался от плана захвата Капитолия. Фокс предложил, как ему казалось, план попроще. Он намеревался напасть на 49-летнюю Уитмер в одном из ее загородных домов. Заговорщики даже установили наблюдение за губернатором. Они были готовы убить несколько полицейских, если это потребуется. Члены группы также пытались усилить ее, проводя агитационные беседы со своими знакомыми и соседями, которые также выражали недовольство действиями властей.

Наконец, в августе Фокс решил, что проще всего будет устроить засаду на дороге, по которой обычно Уитмэр ездила на работу и возвращалась потом домой.

ФБР сообщило, что существенную роль в предотвращении захвата власти в штате и похищении губернатора сыграл человек из окружения Фокса. Вовремя осознав преступность планов заговорщиков, он стал информировать полицию и ФБР обо всем.

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