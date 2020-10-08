Появились подробности рейтинга самых высокооплачиваемых актрис от Forbes

В начале октября американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире. Изучение доходов кинозвезд за период с июня 2019 по июнь 2020 года показало растущую роль телевидения и стриминговых компаний. В первой десятке только Анджелина Джоли и Галь Гадот заработали свои миллионы, снявшись в фильмах, предназначенных для кинопроката. Очевидно, что серьезный удар по заработкам актрис нанесла пандемия COVID-19. Кинотеатры в большинстве стран мира, включая США, были закрыты на протяжении нескольких месяцев или работали не в полную силу. По сравнению с предыдущим рейтингом киноактрисы заработали на 88,5 миллиона долларов меньше. Например, возглавлявшая список в прошлом году Скарлетт Йоханссон с 56 миллионами долларов в нынешний рейтинг не попала вообще! Зато выросли доходы телезвезд и тех, кто подписал контракты со стриминговыми компаниями. В итоге общее падение заработков первой десятки составило 20% по сравнению с прошлым годом. Совокупный доход равняется 254 миллионам долларов.

Самой высокооплачиваемой актрисой в мире стала София Вергара (на фото в заголовке). Ее доход составил 43 миллиона долларов. Он слагается из гонораров 48-летней звезды, получаемых ею за съемки в комедийном сериале «Американская семейка» (500 тысяч долларов за серию), денег, которые Вергаре платят как судье телеконкурса «У Америки есть талант» (10 миллионов долларов за сезон), а также рекламных контрактов с магазинами Walmart (София стала «лицом» линии джинсовой одежды) и Rooms To Go (мебель). Вергара замужем за актером Джо Манганьелло. В ноябре они отпраздную пятую годовщину свадьбы. У Софии есть 29-летний сын от первого брака.

София Вергара

Второе место в списке занимает Анджелина Джоли (35,5 миллиона долларов). Большую часть этих денег 45-летней актрисе принесла роль в фильме «Вечные», основанном на популярных комиксах Marvel. Он еще не вышел в прокат. Премьера запланирована на 2021 год. Джоли трижды была замужем. Все ее браки закончились разводом. Последний — с Брэдом Питтом — никак не завершится, потому что бывшие супруги не могут договориться по вопросу опеки над шестью детьми. Трое из них — приемные, троих Анджелина родила в браке с Брэдом. Очередной виток бракоразводного процесса начался в октябре.

Анджелина Джоли

Третье место досталось израильской актрисе Галь Гадот — 31,5 миллиона долларов. Пока выход второй части «Чудо-женщины» откладывают из-за коронавируса, 35-летняя кинозвезда не теряет времени даром и активно сотрудничает с Netflix. Она снялась в фильме «Красное уведомление», который принес ей 20 миллионов долларов. Напомним, что роли в этой же картине помогли партнерам Гадот Дуэйну Джонсону и Райану Рейнольдсу возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире в этом году. Галь замужем за бизнесменом Яроном Версано. У супругов две дочери.

Галь Гадот

Королева комедии Мелисса Маккарти заработала за год 25 миллионов долларов, что обеспечило ей четвертое место в рейтинге. Деньги 50-летней актрисе принесли роли в двух картинах, снятых ее мужем Беном Фальконе. Это «Суперинтеллект» — комедийный боевик для стриминговой компании HBO Max — и комедия «Громовая сила» для Netflix. У Мелиссы и Бена две дочери.

Мелисса Маккарти с мужем

Легендарная Мерил Стрип вернула себе место в списке Forbes после восьмилетнего перерыва! Самая именитая актриса в истории кинематографа (21 номинация на премию «Оскар», из которых три принесли награды, и 32 номинации на «Золотой глобус», из которых восемь стали успешными) заработала 24 миллиона долларов. 71-летняя Стрип получила большую часть из них благодаря ролям в фильмах для HBO Max (комедия «Пусть говорят» Стивена Содерберга) и Netflix (мюзикл The Prom об Элеанор Рузвельт). Мерил замужем за скульптором Доном Гаммером (поженились в 1978 году). У них четверо детей.

Мерил Стрип

Впервые попала в список Эмили Блант. Годовой доход 22,5 миллиона долларов позволил 37-летней британской актрисе занять шестое место. Успех фильма ужасов «Тихое место» (341 миллион долларов кассовых сборов при бюджете 17 миллионов долларов) помог Блант получить солидный гонорар за роль во второй части. Остальные деньги ей принесло участие в картине «Круиз в джунглях». Эмили замужем за актером Джоном Красински, который, кстати, снял «Тихое место». У супругов две маленькие дочери.

Эмили Блант с мужем

На седьмом месте расположилась Николь Кидман с доходом 22 миллиона долларов. Восьмизначный гонорар за роль в мюзикле The Prom, а также выплаты по миллиону долларов за каждый эпизод сериала «Отыграть назад», премьера которого запланирована в США на 25 октября, помогли 53-летней австралийской актрисе удержаться в первой десятке. Кидман замужем за популярным певцом Китом Урбаном. У них две дочери. Старшую Николь родила сама в июле 2008 года. Младшая появилась на свет с помощью суррогатной матери в декабре 2010 года. Кроме того, у Кидман есть приемные дочь и сын. Она взяла их на воспитание, когда состояла в браке с Томом Крузом. Последние несколько лет дети общаются только с ним.

Николь Кидман

Последние три места рейтинге занимают телезвезды Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис. 50-летняя Помпео заработала за год 19 миллионов долларов благодаря сериалу «Анатомия страсти». Актриса получает по 550 тысяч долларов за каждый эпизод.

Эллен Помпео

38-летняя Мосс стала звездой благодаря главной роли в культовом сериале «Рассказ служанки». Кроме того, хорошие деньги ей принес фильм ужасов «Человек-невидимка», который при бюджете 7 миллионов долларов собрал в прокате 134,7 миллиона долларов. Годовой доход Элизабет составил 16 миллионов долларов.

Элизабет Мосс

Замыкает рейтинг 55-летняя Дэвис, звезда сериала «Как избежать наказания за убийство». Виола заработала 15,5 миллиона долларов.



Виола Дэвис

376

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter