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Артист погиб в московском бассейне

11:44 8 октября 2020
Ринат Кафиятуллин

Вскоре после того, как в бассейне московского фитнес-клуба утонула дочь звезды «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина София, таким же образом погиб и актер Молодежного театра Ринат Кафиятуллин.

Как сообщает «Говорит Москва», 26-летнему актеру внезапно стало плохо, он, находясь в воде, потерял сознание.

Отмечается, что сотрудники фитнес-клуба на Ангарской улице пытались помочь Кафиятуллину до приезда медиков, однако их усилия успехом не увенчались.

Фото со странички Рината Кафиятуллина в Instagram.

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