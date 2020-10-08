Умер бывший муж первой леди Франции Брижит Макрон

Стало известно о смерти первого мужа Брижит Макрон — бывшего французского банкира Андре Луи Озьера. 69-летний финансист в отставке долгие годы вел отшельническую жизнь. Как сообщает издание Daily Mail, он умер еще в декабре прошлого года. Однако все последующие девять месяцев публике об этом было неизвестно. Лишь сейчас 36-летняя дочь Андре Луи и Брижит Тифэн рассказала журналу Paris Match, что ее отец умер, и она похоронила его 24 декабря в условиях строжайшей приватности.

«Я обожала его. Он держался особняком, был нонконформистом, который ценил свою анонимность больше всего на свете. Его нужно уважать», — заявила адвокат Тифэн Озьер.

Брижит Тронье, которой сейчас 67 лет, вышла замуж за Озьера в 1974 году. В этом браке она родила троих детей — сына Себастьяна (он почти на три года старше второго мужа матери) и дочерей Лоранс и Тифэн.

В 1990-х годах у Брижит, работавшей учительницей в школе, начался роман с ее учеником Эммануэлем Макроном, который моложе ее на 25 лет. На момент их знакомства ему было только 14. Об их связи стало известно. Брижит подверглась настоящей травле. От нее в одночасье отвернулись все ее друзья. Андре Луи пришел в ярость, узнав в сентябре 1996 года о скандальном романе жены. Он немедленно порвал с ней и в гневе ушел из дома. А затем и вовсе уехал из города. «Знать, что его место занял подросток, школьный приятель его дочери, которого он часто принимал у себя в гостях — это было слишком. Он воспринял это, как пощечину», — говорится неофициальной биографии Брижит авторства журналистки издания Closer Маэль Брен. Озьер так и не простил бывшую жену и больше никогда с ней не общался.

Эммануэль Макрон и Брижит, которые продолжали свои отношения, несмотря ни на что, официально поженились в 2007 году. Развод с первым мужем Брижит окончательно оформила лишь годом ранее.

Анри Луи, живший уединенно, не давал никаких интервью журналистам, которые наперебой пытались с ним связаться после того, как его бывшая супруга стала первой леди страны.

Брижит и Эммануэль Макрон

Фото Twitter и Daily Mail

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