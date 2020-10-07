Пожар под Рязанью сняли с воздуха: впечатляющее видео

В России выросло количество пострадавших во время пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области — на данный момент известно о шести травмированных и раненых. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает Telegram-ресурс Подъем.

Масштаб бедствия можно оценить только с высоты.

Судя по информации в соцсетях, больше остальных пострадали жители деревни Желтухино в Рязанской области, где до сих пор взрываются снаряды.

Там на каждом шагу лежали осколки, людям пришлось спешно спасаться бегством (некоторые с трудом поймали машину). Оставшихся без крыши над головой разместили в Вослебовской сельской школе, расположенной в 15 километрах от случившегося.

Всего из 14 населенных пунктов было эвакуировано более 1600 человек.

В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие МЧС и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника.



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