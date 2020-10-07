"А вот если б Вовы вместо мама дочку родила...": Орлуша посвятил стих имениннику Путину

После того, как группа Pussy Riot «поздравила» российского президента Владимира Путина, вывесив флаги ЛГБТ-сообщества на ряде госучреждений, с днем рождения хозяина Кремля своеобразно поздравил и поэт Андрей Орлов (Орлуша)

На своей страничке в социальных сетях он опубликовал свежее стихотворение, назвав его «Сослагательное настроение».

В октябре, числа седьмого

В рамках жизненной канвы

Народился мальчик Вова

На брегах реки Невы.

А вот если б Вовы вместо

Мама дочку родила,

То тогда бы не известно,

Как бы жизнь сейчас текла.

Может, правил бы Навальный,

Не отравленный совсем,

Доллар стоил бы реально,

Думаю, рублишек семь,

Крым остался бы, похоже,

В Украине навсегда,

И Абхазия бы тоже

Грузией была тогда,

Наш союз бы с НАТО, грозен,

Всей планете угрожал,

А по космосу Рогозин

Маска бы опережал,

Не напился бы Ефремов

И не сбил бы никого,

И тогда бы с вами все мы

Вновь любили бы его,

ВВП бы нам утроил

Наш премьер: ликуй, народ,

А Шойгу бы не построил

Храма в парке «Патриот»,

Побеждали б футболисты,

Как любой из нас мечтал,

И народным бы артистом

Расторгуев бы не стал,

Патриарх бы верен вере,

А не президенту был,

И не жег Павленский двери,

Яйца б тоже не прибил,

Власть бы свой народ любила,

Pussy Riot бы в «Большом»,

Все б везде отлично было,

Все бы было хорошо!

И везде — свобода слова,

Все живут по 200 лет,

Но… Родился мальчик Вова…

Все! Пи#дец! Надежды нет…

А ведь шанс-то был же, вроде?

Был! Но он профукан зря

В час, когда рожден Володя

В день седьмого октября.

Буря мглою небо кроет,

Ветер злится, не шутя.

То как зверь страна завоет,

То заплачет, как дитя.

Где-то русским духом пахнет,

Правит ворон торжество,

А Кощей над златом чахнет.

С днем рождения его!

Фото — скриншот с видео, размещенного на сайте президента РФ.

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