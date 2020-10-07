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Мир

В России горит склад боеприпасов, началась массовая эвакуация населения

16:26 7 октября 2020
Взрывы

В Рязанской области России, где на территории бывшей воинской части начался масштабный пожар, сопровождаемый взрывами боеприпасов, перекрыто движение по трассе «Каспий».

Как передавал «Интерфакс», сначала речь шла об эвакуации жителей поселка, расположенного в трех километров от полигона, в районе которого начала гореть трава. Однако вскоре стало известно, что речь идет об эвакуации жителей уже 10 населенных пунктов. На данный момент о жертвах и пострадавших ничего не сообщается.

Тем временем в российских пабликах выкладывают видео с места чрезвычайного происшествия, в том числе, и снятые с воздуха..

Позже стало известно, что из домов увозят жителей уже 14 населенных пунктов.

 

Иллюстративное изображение code404 с сайта Pixabay.

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