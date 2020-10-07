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Мир

Путин пожаловался на растущее брюхо

14:53 7 октября 2020
путин

Владимир Путин поделился с журналистами, что у него растет брюхо от пива, поэтому хмельной напиток президент РФ старается не пить. Свои секреты Путин раскрыл в интервью ТАСС.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растет», — заявил хозяин Кремля.

Также Путин не стал отрицать, что выпить с друзьями не ходит не только из-за особенностей воздействия пива на организм. Есть и иные, более очевидные причины. При этом отсутствие вылазок «на пиво» российский президент компенсирует себе другими способами.

«Да, это ограничение. Но есть и компенсация этих ограничений», — заявил он.

Напомним, в 2009 году стал очень известным снимок, где Путин с Медведевым сидят за столиком кафе в Сухуми и пьют пиво с солеными орешками. До этого окружение Путина рассказывало, что любимое пиво российского президента — это немецкий Radeberger.

Фото kremlin.ru

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