В Кремле с «максимальным презрением» раскрыли курьезный факт о Януковиче

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал экс-главе Харьковской ОГА Михаилу Добкину о том, что сбежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович при посещении публичных мест гримируется до неузнаваемости, сообщает «Гордон».

По словам Михаила Добкина, Янукович так поступает, опасаясь за свою жизнь. Причем, опасается он как «недругов», так и, «наверное, бывших друзей уже там, в России».

«Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости, фактически до такой степени, чтобы, находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнал», — рассказал экс-губернатор Харьковщины и добавил, что узнал об этом от Пескова во время случайной встречи за границей.

«Он говорил с максимальным презрением, и он мне такую информацию сказал. Прости меня, Дмитрий Песков, за мою откровенность Дмитрию Гордону», — добавил Михаил Добкин.

Фото из Википедии, автор International Atomic Energy Agency (IAEA).

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