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Советник Трампа Стивен Миллер заразился COVID-19 – это уже 23-й заболевший в окружении президента

9:27 7 октября 2020
Стивен Миллер

Стивен Миллер, старший советник Дональда Трампа и один из его ближайших соратников, заразился коронавирусом. Его тест, как сообщает издание Daily News, показал положительный результат. 35-летний Миллер, один из разработчиков жесткой миграционной политики администрации Трампа, сообщил, что находится на карантине. До этого он также в течение нескольких дней на всякий случай работал дистанционно в самоизоляции.

Таким образом число заболевших COVID-19 в окружении президента достигло уже 23 человек. Ранее о своем диагнозе сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Заболели также ее заместители.

Сам Трамп и его жена Мелания, как полагают заразились, от его советницы Хоуп Хикс, сопровождавшей президента на ряде мероприятий, а также на дебатах с Джо Байденом.

Многие помощники Трампа, заразившиеся вирусом, присутствовали на состоявшемся в минувшие выходные мероприятии в Розовом саду Белого дома, где президент официально назначил судью Эми Кони Барретт на вакантное место в Верховном суде. Большинство посетителей были без масок.

Между тем Байден заявил, что следующий раунд дебатов не следует проводить, если у Трамп все еще положительный результат теста на коронавирус. Личный врач Трампа Шон Конли между тем утверждает, что у главы державы уже нет симптомов заболевания. Сам Трамп также написал в Twitter, что чувствует себя превосходно и готов к дебатам, назначенным на 15 октября.

Фото Twitter

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