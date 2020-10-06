28.29 / 28.48 33.09 / 33.50
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Фантастическая история": МИД России отреагировал на выводы ОЗХО об отравлении Навального

23:15 6 октября 2020
навальный

В России пытаются опровергнуть выводы международных специалистов по поводу отравления Алексея Навального. После того, как Организация по запрещению химоружия нашла в биоматериалах Навального нейротоксин «Новичок» нового типа, МИД РФ пытается зародить недоверие к экспертам ОЗХО: якобы все они ангажированные и не могут считаться независимыми.

«Фантастическая, по сути, история… получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в заявлении российского МИДа.

Основная претензия Кремля к экспертам ОЗХО состоит в том, что якобы они не независимые, а связаны или даже выбраны Германией. Также РФ заявила о неких «закулисных манипуляциях основных действующих лиц этого спектакля», но в чем состояли подтасовки, не уточнила.

Как известно, Германия первой заявила, что Навальный был отравлен «Новичком», и для подтверждения своих выводов обратилась к лабораториям других стран. Специалисты Франции и Швеции подтвердили правоту немецких коллег.

Фото yulia_navalnaya/Instagram

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Королева Наташа

"Все горе на лице": поклонники напуганы тем, как сильно сдала Наташа Королева

Пушилин

Скоро до изъятия жилья дойдет: дончане шокированы "указом" Пушилина

Пенсия в Украине

Пенсионный возраст могут повысить: в Раде нашли аргументы

военные

Заставили отжиматься, потом убили: прокуратура расследует "дедовщину" в части Нацгвардии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер