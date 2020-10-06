"Фантастическая история": МИД России отреагировал на выводы ОЗХО об отравлении Навального

В России пытаются опровергнуть выводы международных специалистов по поводу отравления Алексея Навального. После того, как Организация по запрещению химоружия нашла в биоматериалах Навального нейротоксин «Новичок» нового типа, МИД РФ пытается зародить недоверие к экспертам ОЗХО: якобы все они ангажированные и не могут считаться независимыми.

«Фантастическая, по сути, история… получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в заявлении российского МИДа.

Основная претензия Кремля к экспертам ОЗХО состоит в том, что якобы они не независимые, а связаны или даже выбраны Германией. Также РФ заявила о неких «закулисных манипуляциях основных действующих лиц этого спектакля», но в чем состояли подтасовки, не уточнила.

Как известно, Германия первой заявила, что Навальный был отравлен «Новичком», и для подтверждения своих выводов обратилась к лабораториям других стран. Специалисты Франции и Швеции подтвердили правоту немецких коллег.

Фото yulia_navalnaya/Instagram

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