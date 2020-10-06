"Майдан" в Бишкеке: премьер и спикер парламента Киргизии уволились

В Кыргызстане после массовых акций протеста и захвата протестующими администрации президента и здания парламента во власти сменились ключевые фигуры. Как сообщает kaktus.media, ушли в отставку премьер-министр и глава законодательной власти. Им уже нашли замену.

6 октября было созвано внеочередное заседание парламента. Учитывая, что традиционное место заседаний пострадало от огня, депутаты собрались в отеле в Бишкеке. Сначала из 120 депутатов присутствовали чуть более тридцати. Затем кворум все-таки собрался. Глава законодательного органа Дастан Джумабеков объявил, что уходит в отставку. Спикером стал депутат Мыктыбек Абдылдаев.

Об отставке объявил и премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов. Парламентская коалиция решила назначить премьером бывшего депутата Садыра Жапарова. Еще сутки назад Жапаров отбывал свой 11-летний срок в колонии за инцидент на митинге в 2013 году, но 5 октября демонстранты освободили политика из-под стражи, он выступил перед своими сторонниками на площади в Бишкеке, а 6 октября стало известно о снятии судимости с Жапарова. Бывшего заключенного назначили премьер-министром большинством голосов депутатского корпуса.

Фото akipress.org



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