«Тараторит, как и прежде!» Навальный поразил зрителей своей кондицией
Российский оппозиционер Алексей Навальный и его супруга дали большое интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.
В эфире программы «вДудь» Навальный рассказал об отравлении, времени, проведенном в больнице, о том, когда собирается возвращаться в Россию.
Интернет-пользователи активно комментируют интервью, вот несколько рейтинговых:
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«Спасибо, что живой».
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«Аааааааааааа! Навальный тараторит, как и прежде! Я в восторге! Поправляйся на радость нам, назло врагам!»
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«Пока Киселев кривляется в халате в номере, где жил Навальный, Юрий Дудь берет у Алексея знаковое интервью. Вот это и называется — настоящая журналистика».
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