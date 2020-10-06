«Тараторит, как и прежде!» Навальный поразил зрителей своей кондицией

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его супруга дали большое интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

В эфире программы «вДудь» Навальный рассказал об отравлении, времени, проведенном в больнице, о том, когда собирается возвращаться в Россию.

Интернет-пользователи активно комментируют интервью, вот несколько рейтинговых:

«Спасибо, что живой».



«Аааааааааааа! Навальный тараторит, как и прежде! Я в восторге! Поправляйся на радость нам, назло врагам!»



«Пока Киселев кривляется в халате в номере, где жил Навальный, Юрий Дудь берет у Алексея знаковое интервью. Вот это и называется — настоящая журналистика».





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