Финалистка шоу «Холостяк» сбила человека насмерть в Москве

Финалистка известного шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте в Москве, передает Telegram-канал Baza.



Известная модель на своем «Гелендвагене» не заметила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте на Кутузовском проспекте.



Мужчина скончался до приезда «скорой помощи».



По информации Telegram-канала Двач/Ньюсач, у Коротковой более 60 штрафов за превышение скорости и она сбила дорожного рабочего.

Напомним, имя Коротковой стало известно после того, как она при шла на шоу «Холостяк», где боролась за сердце российского рэпера Егора Крида. Модель вышла в финал, но Крид выбрал Дарью Клюкину.

«ФАКТЫ» писали о том, что осенью на украинском ТВ стартует первый сезон романтического реалити «Холостячка», в котором свою любовь на проекте будет искать женщина. Главной героиней премьеры стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» и победительница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина.

Фото vokrug.tv

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