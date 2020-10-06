Трамп записал видео, в котором заявил, что не боится коронавируса
Дональд Трамп, который вернулся в Белый дом, покинув Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где в течение трех дней лечился от COVID-19, записал видеообращение к американцам и опубликовал его в Twitter. В нем он заявил, что не боится коронавируса. По его словам, он чувствует себя хорошо, хотя все еще инфицирован. И он очень много узнал о коронавирусе.
October 5, 2020
Президент США призвал соотечественников не пугаться вируса и не позволять ему господствовать над ними. «Вы его победите. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства. Все это было разработано недавно», — заявил Трамп. А также пообещал скорое появление спасительной вакцины.
Говоря о своей госпитализации, президент сказал, что поначалу он чувствовал себя не слишком хорошо, но мог выйти из больницы еще два дня назад — настолько улучшилось его состояние. «Два дня назад я чувствовал себя прекрасно, лучше, чем за долгое время, я говорил это недавно. Лучше, чем 20 лет назад. Не позволяйте ему доминировать, не позволяйте ему управлять вашей жизнью», — сказал Трамп.
Он также сказал, что собирается вернуться к работе. Что, как лидер страны, он должен быть на передовой. «Мне пришлось это сделать. Я знаю, что существует опасность, но я должен это сделать», — сказал он.
И добавил: «Сейчас мне лучше. Возможно, у меня уже иммунитет, я не знаю».
По возвращении в Белый дом Трамп демонстративно снял маску, появившись перед камерами, что вызвало возмущение у многих американцев.
Ранее, как писали «ФАКТЫ» негодование вызвало также решение Трампа покататься на машине вокруг больницы, приветствуя из окна своих сторонников.
В США от коронавируса умерли уже более 210 тысяч человек.
Фото Twitter64
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