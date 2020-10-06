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"День дублера" по-фински: 16-летняя девушка станет на день премьер-министром страны

4:53 6 октября 2020
Аава Мурто

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, сочетавшаяся недавно узами брака с бывшим футболистом Маркусом Ряйкконеном, уступит на один день свое место 16-летней активистке Ааве Мурто, позволив ей возглавить правительство страны.

Об этом со ссылкой пресс-службу правительства Финляндии передает Рамблер.

Сообщается, что замена главы правительства страны состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover в Международный день девочек ООН, который отмечают 11 октября.

В этот день в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах.

Аава Мурто за день на посту премьер-министра встретится с министром по развитию сотрудничества и внешней торговли, канцлером юстиции и членом парламента. Они должны обсудить, как увеличить возможности девушек из уязвимых групп в пользовании технологиями. А с действующим премьером Финляндии активистка обсудит, как улучшить возможности девушек развиваться в сфере технологий и как предотвращать киберпреследование юных леди.

Отмечается, что подобное мероприятие в стране проводят уже в четвертый раз. Помимо премьер-министра, в мероприятии участвуют другие руководители: ректоры университетов, главные редакторы различных медиа, гендиректоры коммерческих компаний.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном финском ноу-хау: аэропорт Хельсинки проводит уникальный эксперимент по задействованию собак для выявления заболевших COVID-19. Животные обнюхивают пассажиров и выявляют заразившихся. Считается, что собаки способны учуять инфекцию, даже если человек еще сам не знает о заражении, и никакие симптомы не проявились. Специалисты-кинологи уверяют, что их подопечные способны унюхать коронавирус на стадии, когда даже ПЦР-тест показывает ложнонегативный результат.

Фото: https://valtioneuvosto.fi/

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