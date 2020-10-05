Режиссер "ДАУ" Хржановский попал в новый скандал из-за похорон неонациста Тесака

Российский режиссер нашумевшего проекта «ДАУ» Илья Хржановский попал в новый скандал — венок от создателей «ДАУ» появился на могиле неонациста Максима Марцинкевича, Тесака, которого на днях похоронили в Москве. Об этом сообщил журналист Аркадий Бабченко.

Напомним, в 2019 году Илья Хржановский был назначен художественным руководителем Мемориального центра Холокоста Бабий Яр в Киеве. С его приходом политика Мемориала претерпела радикальные изменения. Кроме того, уволилась значительная часть команды, которая много сделала для выработки концепции Мемориала и ее работа получила высокую оценку международных экспертов.



Идеи, предложенные Хржановским с элементами геймизации смерти и использования приемов социальной инженерии, вызвали волну дискуссий и критики в среде профессионалов и широкой общественности.

Также известно, что в проекте «ДАУ» Хржановский сотрудничал с российским экстремистом Максимом Марцинкевичем, Тесаком. В съемках использовали детей из дома ребенка. Проект признали пропагандирующим культ насилия и жестокости.

Как сообщали «ФАКТЫ», деятели культуры и науки Украины написали открытое письмо с призывом уволить Илью Хржановского с должности худрука Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Фото facebook/babchenkoa

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