В Минске на марш протеста вышли пенсионеры
В Беларуси продолжаются акции протеста, охватившие страну в начале августа нынешнего года из-за результатов президентских выборов.
Как сообщает «Радио Свобода. Беларусь» в Минске на площади Независимости начался протест пенсионеров. Участники акции идут по улицам белорусской столицы.
Тем временем издание «Наша ніва» публикует фото с акции пенсионеров.
Иллюстративное изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay.13
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