28.29 / 28.49 32.98 / 33.38
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Минске на марш протеста вышли пенсионеры

16:06 5 октября 2020
Рука старого человека

В Беларуси продолжаются акции протеста, охватившие страну в начале августа нынешнего года из-за результатов президентских выборов.

Как сообщает «Радио Свобода. Беларусь» в Минске на площади Независимости начался протест пенсионеров. Участники акции идут по улицам белорусской столицы.

Тем временем издание «Наша ніва» публикует фото с акции пенсионеров.

Фото "Наша ніва"

Фото "Наша ніва"

Фото "Наша ніва"

 

Иллюстративное изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

полицейский

Стала известна причина нашумевшего убийства администратора магазина в Киеве

Тарзан и Анастасия Шульженко

«Ее использовали вслепую»: любовница Тарзана добила Королеву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер