Коронавирус: «шведская модель» оказалась эффективной — Le Figaro

С приходом осени Европу накрыла вторая волна пандемии COVID-19. Ежедневные показатели прироста случаев заражения бьют новые рекорды. Правительства разных стран повторно вводят жесткие ограничительные меры, что вызывает негативную реакцию у большинства населения. На этом общем крайне тревожном и нервозном фоне Швеция выглядит удивительно спокойно. Напомним, весной северное королевство оставалось единственной европейской страной, где карантин не вводился. У одних это вызывало восхищение и зависть, у других — резкую критику и непонимание. Шведов то превращали в изгоев, никуда не пуская, даже в соседние скандинавские государства, то делали из них героев, восхваляя их модель поведения в эпоху пандемии коронавируса. А что происходит в северном королевстве сейчас, с началом второй волны COVID-19? Об этом рассказывается в статье французской газеты Le Figaro «COVID-19: Швеция бесстрастна перед лицом второй волны», полный перевод которой «ФАКТЫ» подготовили для своих читателей.

«Северное королевство отказывается от карантина, не рекомендует обязательное ношение маски, не вводит никаких новых мер против коронавируса. Между тем здесь один из самых низких показателей заражения, и, не хвалясь своим успехом, оно просто ценит, что его перестали критиковать лишь за то, что сейчас, как и в начале эпидемии, оно действует в одиночку.

Как это часто бывает в Швеции, дом престарелых Skärholmen находится в одном помещении с детским садом и школой. В начале эпидемии его 120 жильцов можно было навещать только в специально отведенном зале или на улице. Но с этого четверга (1 октября. — Ред.) обитатели этого дома смогут принимать у себя в комнате или квартире родственников и друзей. «Конечно, придется зарезервировать временной интервал, чтобы было не более двух человек, мыть руки, носить защитный щиток, соблюдать дистанцию в два метра, но все очень довольны этим решением. Это будет хорошо для морального духа каждого», — подчеркивает директор Эмили Энгбо.

Дома престарелых, где зарегистрирована примерно половина смертей от коронавируса в стране (в Швеции за время пандемии от COVID-19 умерли 5 895 больных. — Ред.), являются слабым местом в шведской стратегии, но для премьер-министра Стефана Левена очевидно, что эпидемическая ситуация позволяет смягчить правила. «Очень важно для пожилых людей чувствовать себя дома. Если все будут соблюдать правила, ничего плохого не случится», — уверен Анлреас Торстенсон, отвечающий в правительстве за данный участок работы.

Такой же ветер свободы повеял в сторону театров, стадионов и конференц-залов. До сих пор в Швеции действовали одни из самых жестких ограничений на массовые мероприятия во времена коронавируса — были запрещены собрания с более чем 50 участниками. Но 29 сентября министр культуры Аманда Линд пообещала послабления. «Если эпидемическая ситуация позволит, то с учетом соблюдения социальной дистанции, с 15 октября мы сможем поднять планку до 500 человек», — заявила она.

Для Йеспера Ларсона, директора Kulturhuset, одной из самых больших сцен в Стокгольме, эта новость стала настоящим облегчением. «Мы сделали наши представления короче, но все это очень сложно. Нам пришлось следовать тем же правилам, что в барах и ресторанах, что вряд ли логично», — говорит он. «Обещанные изменения значат очень многое для спортсменов. Это огромный шаг вперед», — считает представитель Шведской спортивной конфедерации Бйорн Эриксон.

Такое ослабление и без того несущественных ограничений выглядит на фоне второй волны, угрожающей Европе, несколько сюрреалистично. Когда другие страны снова запираются у себя, закрывают бары и рестораны, вводят карантин и самоизоляцию, Швеция «ослабляет корсет» и продолжает давать простые рекомендации. В то время как соседи строго предписывают носить маску везде и при любых обстоятельствах, северное королевство остается единственным, кто этого не советует. Будь то в транспорте, школах, торговых центрах или на улице, маску носят только иностранцы или некоторые пожилые люди.

До недавнего времени Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог и архитектор шведской стратегии, утверждал, что научные доказательства эффективности маски оказались «на удивление слабыми» и что можно вызвать «еще большее заражение, когда люди, носящие их, без конца дотрагиваются до своего лица». Швеция предпочитает сосредоточиться на устойчивых мерах, и, по словам Лены Халленгрен, министра здравоохранения, «мы не собираемся просить людей носить маску годами».

Это «одинокое путешествие» северного королевства вызывает как восхищение, так и осуждение. Восхищение и зависть, когда сидевшие на карантине европейцы видели весной, как шведы наслаждаются солнцем в парках и спокойно проводят время на террасах кафе. Осуждение, когда «шведская модель» привела к тому, что количество смертей в стране приблизилось к 6 000, а это соответствует 581 летальному случаю на миллион жителей, что выше, чем во Франции, и гораздо выше, чем у скандинавских соседей.

Однако существует слишком много препятствий, мешающих нам разглядеть истинную сущность этой стратегии — ее последовательность и длительную перспективу.

«Большое отличие от других стран заключается в том, что мы не изменили наши рекомендации и наш способ организации социального дистанцирования», — подчеркивает Андерс Тегнелл. «Поэтому нам не приходится снова сталкиваться со второй волной, которую переживают те страны, где сначала вводили карантин, а потом его отменяли», — добавляет он. Фактически, месседж с самого начала эпидемии всегда был одним и тем же: оставайтесь дома при малейшем симптоме, мойте руки, соблюдайте дистанцию, работайте из дома, избегайте общественного транспорта, и особое указание для тех, кто старше 70 лет — самоизолируйтесь!

Звучит как мантра. И она повторяется постоянно по телевидению и в соцсетях, в ходе пресс-конференций, которые Министерство здравоохранения проводит два раза в неделю. Перед летними отпусками — пять раз в неделю. Шведы доверяют своим руководителям и обычно следуют рекомендациям. Власти убедили их, что борьба с коронавирусом — это «марафон, а не спринт», и что нужно набраться терпения, чтобы получить результаты. В начале июня Швеция была страной с наибольшими шансами вымирания от COVID-19, и кривым графиков потребовалось очень много времени, чтобы спуститься с этого статистического «плато». Зато с июля большинство показателей стали зелеными. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Швеции один из самых низких показателей заражения: за последние две недели зарегистрировано 42 новых случая коронавируса на 100 тысяч жителей, по сравнению с 231 во Франции. Только 130 пациентов госпитализированы, около 20 из них находятся в реанимации, а уровень смертности стабилизировался на отметке два летальных исхода в день.

Почему? Это тот вопрос, который теперь задают все. Андерс Тегнелл подчеркивает важность непрерывности принимаемых мер, которые тем самым лучше понимаются и принимаются гражданами. Тем не менее он остается очень осторожным при обсуждении вопроса коллективного иммунитета, который позволит положить конец эпидемии, если около 60% населения будет контактировать с вирусом. «Есть только два способа остановить такую эпидемию, как коронавирус, передающийся по воздуху: с помощью вакцины или путем достижения коллективного иммунитета. Последнее никогда не было нашей стратегией, хотя следствием принимаемых нами мер вполне может стать повышение иммунитета», — говорит он.

Но другие, например, Йохан Гизеке, не признают ораторских предосторожностей. По мнению наставника Андерса Тегнелла, бывшего главного эпидемиолога, ныне члена небольшой группы из 12 экспертов, консультирующих генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), иммунитет не ограничивается простым наличием антител и способен сыграть важную роль в борьбе с эпидемией. «Хотя для остановки эпидемии требуется уровень иммунитета в 60%, более низкий порог — около 25% - может в значительной степени способствовать ее замедлению. Объяснение очень низких цифр в Швеции на данный момент кроется в иммунитете населения», — утверждает Гизеке.

Швеция следует такой философии, как лагом — это искусство жизни, отстаивающее умеренность во всем. И королевство не претендует на победу, но ценит то, что ее больше не очерняют публично, как в начале эпидемии. Европа только что открыла свои школы, а школы в Швеции никогда не закрывались. Правители начали утверждать, что следует научиться жить с коронавирусом, а Швеция делала это с самого начала.

Шведская пресса утверждает, что даже британский премьер-министр Борис Джонсон перед своим телеобращением 22 сентября консультировался с Андерсом Тегнеллом. «Сегодня все страны Европы более или менее вдохновлены шведской моделью, но никто не признает ее, потому что она не является политически корректной», — недавно объяснил изданию Svenska Dagbladet Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета. «Она позволяет гражданам самим участвовать в борьбе с вирусом без обязательных законов или постановлений», — подчеркнул он.

Ким Шнеппен, специалист Института Нильса Бора в Копенгагене, считает, что «шведский иммунитет» в сочетании с умеренными ограничительными мерами может в скором времени положить конец эпидемии в этой стране. Он уверен в этом.

Однако в течение трех недель в Швеции наблюдается рост числа заражений. На прошлой неделе было зарегистрировано более 2 000 новых случаев. Уровень положительных тестов увеличился с 1,2% до 2,4%. По мнению Андерса Тегнелла, Швеция «медленно, но верно движется в плохом направлении», а премьер-министр Стефан Левен в четверг, 1 октября, на пресс-конференции выразил обеспокоенность.

Он обратился к гражданам: «Тщательно мойте руки и делайте это почаще, не обнимайтесь с друзьями, не устраивайте вечеринки у себя дома… Мы должны проявлять настойчивость и упорство». Он попросил работодателей «создавать условия для удаленной работы сотрудников». Он рассмотрел возможность принятия более адресных мер, особенно для Стокгольма, таких как семейный карантин, то есть полная изоляция людей, живущих в одном доме с инфицированным человеком. Но, в конечном счете, он просто снова напомнил те же замечательные шведские рекомендации… не объявляя никаких новых".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Frédéric Faux / Le Figaro)

Фото Pixabay



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