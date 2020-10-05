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В супермаркете завалившиеся стеллажи насмерть задавили девушку и травмировали восемь человек — момент попал на видео

10:01 5 октября 2020
Завалившиеся стеллажи

В городе Сан-Луис на севере Бразилии в одном из супермаркетов произошла трагедия. Как сообщает издание The Sun, по неизвестной причине завалились пять огромных стеллажей с товарами. Момент попал на видео. Обеспокоенные люди сначала настораживаются, услышав необычный шум, а затем, видя, как высокие металлические конструкции падают один за другим по принципу домино, в панике убегают.

Случайные прохожие помогали пожарным расчищать завалы и вытаскивать пострадавших. Спасательная операция велась всю ночь — более 11 часов.
Как стало известно, под завалами погибла 21-летняя сотрудница магазина Элане де Оливейра Родригес. Еще восемь человек, включая покупателей и персонал, получили травмы. Шестеро из них были госпитализированы.

Кузен Элане рассказал, что она лишь недавно получила эту работу и была счастлива. В ее обязанности входило раскладывать товар по полкам.

Ведется расследование. Есть подозрение, что инцидент мог случайно спровоцировать один из вилочных погрузчиков.

Элане

Фото YouTube и Facebook


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