У королевы Великобритании Елизаветы II в 2019 году были тайные планы в отношении ее внука принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет издание Daily Mail. Герцога и герцогиню Сассекских собирались отправить на пару лет в Южную Африку. Изначально СМИ, в которые просочилась эта информация, сообщали, что этот шаг дворец собирался предпринять в связи с растущей популярностью пары, грозившей затмить будущего короля страны — принца Уильяма и его семью. Поэтому планы переезда Сассексов в Африку рассматривались, как ссылка.

Однако, как утверждается в новой книге «Битва братьев» авторства британского историка и биографа Роберта Лэйси, на самом деле королева хотела сделать внуку и его жене приятное. Поскольку пара утверждала, что хочет «нормальной жизни», Ее Величество вспомнила свой собственный опыт. В период с 1949 по 1951 годы Елизавета, тогда еще носившая титул принцессы, отправилась вместе со своим мужем принцем Филиппом на Мальту, где он служил на флоте. Там она сама вела обычную жизнь офицерской жены, временно не выполняя практически никаких официальных обязанностей. Она полагала, что Гарри и Меган будет также счастливы в Африке, как они с Филиппом были на Мальте.

Королева рассчитывала, что Гарри и Меган, которые неоднократно бывали в Африке и любили этот континент, оценят ее предложение. Они могли выбрать не только ЮАР, но любую страну из Содружества наций, где они могли бы продвигать интересы британской короны, в то же время имея возможность оставаться в тени, как они, по их словам, и желали. К тому же, ответственная роль в стране Содружества придала бы принцу Гарри, который не был доволен своей второстепенной ролью, самодостаточность и значимость, не затрагивая интересы Уильяма.

Однако планы королевы расстроились по неясным причинам.

Меган и Гарри, которые в сентябре 2019 года совершили турне по Африке, перед Рождеством уехали в Канаду. Сначала было объявлено, что они взяли отпуск на несколько месяцев. Однако в январе 2020 года герцог и герцогиня заявили, что намерены отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и остаться в Северной Америке, время от времени посещая Британию. А спустя несколько месяцев переехали на родину Маркл — в США. Здесь они чувствуют себя комфортно. На Рождество у пары нет планов посетить семью Гарри в Британии. Они собираются отметить праздник в Калифорнии с друзьями Меган.

Решение Гарри и Меган сложить с себя королевские полномочия вызвало шок у королевской семьи. Особенно был взбешен принц Уильям, который после этого даже не желал встречаться со своим братом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж королевы Елизаветы принц Филипп крайне разочарован Меган Маркл.

Фото The Royak Family Twitter



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