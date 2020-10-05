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Знал, что болен: Трампа заподозрили в сокрытии положительного результата на COVID-19

5:59 5 октября 2020
Трамп Дональд в маске

Президент США Дональд Трамп, который, как оказалось, все-таки боится умереть от коронавируса, в минувший четверг не поделился с общественностью сведениями о положительных результатах первого теста на заражение COVID-19.

Об этом сообщила в воскресенье, 4 октября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По их данным, глава американской администрации получил результаты первого теста в четверг еще до появления в эфире телеканала Fox News. В интервью журналисту Шону Хэннити он тогда указал, что «сдал тест», однако подчеркнул, что не знает результатов. «Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром», — сказал американский лидер.

Источники The Wall Street Journal настаивают на том, что Трамп к этому времени уже был осведомлен о показаниях первого экспресс-теста, однако ожидал появления результатов второй, более тщательной и более точной медицинской проверки. По информации издания, глава Белого дома в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их. «Никому не говори», — указал Трамп, слова которого приводит один из источников The Wall Street Journal, знакомый с содержанием этой беседы.

Напомним, что Трамп в ночь на пятницу сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи все хорошо.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны, трех журналистов из пресс-пула Белого дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трампа будут лечить в суперзащищенном 6-комнатном люксе.

Фото: https://tass.ru

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