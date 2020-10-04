Слова о гибели Ирины Славиной из уст российского губернатора поразили человечностью

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отрегировал на самоубийство местной журналистки Ирины Славиной, посвятив ее памяти пронзительный пост в своем Instagram

«Я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу», — объяснил Никитин решение выразить свое отношение к случившемуся.

В частности, он отметил, что Славина всегда задавала ему неудобные вопросы, что не мешало им общаться конструктивно и по-человечески.

Губернатор также назвал журналистку «ярким и неравнодушным человеком» и пообещал приложить все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, которые привели к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне.

«Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз», — написал глава российского региона.

К слову, на пост Никитина обратил внимание и российский оппозиционер Алексей Навальный.

«Надо отдать должное губернатору Никитину. Он не промолчал об ужасной трагедии с самосожжением Ирины Славиной и нашел очень уместные и человеческие слова. Не забыв упомянуть об уроках и выводах», — написал политик в своем Twitter.

Напомним, в сети назвали возможный мотив самоубийства российской журналистки.



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