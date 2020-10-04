Слова о гибели Ирины Славиной из уст российского губернатора поразили человечностью
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отрегировал на самоубийство местной журналистки Ирины Славиной, посвятив ее памяти пронзительный пост в своем Instagram
«Я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу», — объяснил Никитин решение выразить свое отношение к случившемуся.
В частности, он отметил, что Славина всегда задавала ему неудобные вопросы, что не мешало им общаться конструктивно и по-человечески.
Губернатор также назвал журналистку «ярким и неравнодушным человеком» и пообещал приложить все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, которые привели к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне.
«Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз», — написал глава российского региона.
Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично. Мы общались по разным поводам. С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением. Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-ой больнице. «А давайте вместе посмотрим, как там на самом деле?!» — так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону. Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году вручал ей официальную благодарность губернатора (именно этот момент на фото). Она была ярким и неравнодушным человеком. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. Впервые за время существования моего аккаунта в инстаграме к этому посту не будет комментариев. Не тот случай. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз.
К слову, на пост Никитина обратил внимание и российский оппозиционер Алексей Навальный.
«Надо отдать должное губернатору Никитину. Он не промолчал об ужасной трагедии с самосожжением Ирины Славиной и нашел очень уместные и человеческие слова. Не забыв упомянуть об уроках и выводах», — написал политик в своем Twitter.
Напомним, в сети назвали возможный мотив самоубийства российской журналистки.
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