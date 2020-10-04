Водомет силовиков «сошел с ума» на протестах в Минске

В Минске 4 октября проходят новые протесты оппозиции против режима Александра Лукашенко.

Однако попытка их разгона с помощью водометов по улице Машерова на сей раз обернулась скандалом — от него в буквальном смысле начали отваливаться детали. Момент попал на ресурса tut.by, который собираются лишить статуса СМИ.

Неполадка могла стать результатом «диверсии» — на улице Немиги к водомету подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции.

Затем он и вовсе сломался, начав выпускать фонтан воды вверх.

В результате пострадавшими оказались идущие за спецавтомобилем силовики.

Напомним, по итогам протестов 27 сентября беларусские силовики задержали 350 протестующих.

Фото — скрин-шот видео

401

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter