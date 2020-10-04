Отец премьера Британии сломал нос его матери – вскрылись скандальные данные

Биограф британского премьер-министра Бориса Джонсона докопался до мрачных тайн семьи политика. Выяснилось, что Стэнли Джонсон, отец Бориса, прибегал к домашнему насилию над супругой. Как сообщает Daily Mail, Шарлотте Джонсон даже пришлось лечь в больницу из-за сломанного носа.

Скандальный эпизод попал в новую книгу «Игрок» о британском премьере. Автор биографии Том Бауэр пообщался с друзьями семейства и выяснил, что история действительно имела место. Брак отца и матери Бориса Джонсона в книге описывается как несчастливый и полный жестокости. Эпизод с насилием Стэнли над женой, как утверждается, произошел в 1974 году, Борису на то время было 10 лет.

Бауэр считает, что отношения между родителями во многом определили характер Бориса Джонсона. Не желая кому-то рассказывать семейные секреты, будущий премьер-министр рос одиночкой, а неуверенность в себе скрывал за напускной бравадой.

При этом друзья семьи Джонсонов настаивают: насилие со стороны Стэнли Джонсона — это был единичный случай, и теперь в свои 80 лет Стэнли глубоко сожалеет о случившемся.

Фото wikipedia.org



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