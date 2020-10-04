Число жертв и зараженных COVID-19 значительно превышает официальные данные, — газета Der Standard

Вечером 3 октября число инфицированных новым коронавирусом в мире пересекло очередную, как принято говорить, психологическую отметку — 35 миллионов человек. К утру 4 октября их стало уже 35 миллионов 140 тысяч (в том числе в Украине — 226 462 случая заболевания COVID-19). Скончались 1 миллион 38 тысяч больных. Активными или незавершенными остаются почти 8 миллионов случаев. Выздоровели 26 миллионов 128 тысяч пациентов. Уровень смертности составляет 4%. Однако ученые из разных стран уверены, что даже эти цифры не отражают истинных масштабов пандемии COVID-19. На чем основаны эти выводы, рассказывается простым и понятным языком в статье, опубликованной австрийской газетой Der Standard 2 октября. Приведенные в ней официальные данные успели немного устареть, однако суть от этого не меняется. «ФАКТЫ» предлагают полный перевод этого материала.

«Согласно новым оценкам, число жертв и зараженных COVID-19 значительно превышает официальные данные, а прогнозы на период до начала 2021 года мрачны.

По данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США, — Ред.), во вторник на этой неделе мы перешагнули символическую границу в миллион человек, скончавшихся от коронавируса. Согласно этим данным, на сегодняшний день новый коронавирус подтвержден примерно у 34 миллионов человек по всему миру.

Однако почти все эксперты едины в том, что оба этих показателя недостаточно отражают действительный ход пандемии. Кроме того, в своей сухости они совершенно не передают страдания семей, так или иначе связанных с этой статистикой. Насколько может быть высоким реальное число зараженных коронавирусом и его жертв? И какие выводы можно сделать, чтобы предугадать дальнейший ход событий?

Судя по имеющимся данным в разных странах о так называемой избыточной смертности, есть опасения, что на сегодняшний день от COVID-19 скончалось гораздо больше миллиона человек. Следует также учитывать, что во многих, особенно в бедных странах, в последние месяцы проводилось недостаточно тестов для проверки подозрительных случаев.

Недавно британский деловой журнал Economist обобщил все имеющиеся данные об избыточной смертности за период с марта по август 2020 года. Эти цифры, ограничивающиеся западноевропейскими странами, некоторыми странами Латинской Америки, Россией, США, ЮАР и некоторыми другими крупными государствами, свидетельствуют о том, что там за указанные шесть месяцев умерло на 900 тысяч человек больше, чем обычно. В Австрии, кстати, избыточная смертность не зафиксирована.

Официально в этих странах от COVID-19 скончались только 580 тысяч человек. Согласно выводу экспертов Economist, в действительности на сегодняшний день от коронавируса умерло, вероятно, от 1,5 миллиона до 2 миллионов человек. Эту оценку считают правдоподобной и австрийские эксперты, которых опросил Der Standard.

Для сравнения: согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году в мире от малярии умерли 620 тысяч человек, 794 тысячи покончили жизнь самоубийством, 954 тысячи скончались от ВИЧ/СПИДа.

Еще значительнее может быть разница в числе зараженных. Здесь в общей сложности 279 исследований из 19 стран, посвященных изучению антител, показывают, что число зараженных в мире, равное 34 миллионам, нужно увеличивать в 20 раз. По оценке Economist, общее число зараженных коронавирусом может составлять от 500 до 730 миллионов человек. Это соответствует примерно 9,3% населения планеты. ВОЗ в настоящее время завершило работу над своим докладом, и, хотя он еще не опубликован, известно, что там указывается 10%.

Согласно этим расчетам в мае ежедневно в мире заражалось около 5 миллионов человек. Сейчас этот показатель составляет т 500 тысяч до миллиона, включая неофициальные данные. Официально — около 300 тысяч.

Эти цифры и данные тестов на антитела, на которых они основаны, определяют коэффициент смертности от инфекции (IFR) в размере 3%. Если основываться на данных Econimist, то IFR составляет около 0,4% или ниже.

При этом немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил недавно, что этот показатель, вероятно, составляет около 0,8%, что выше IFR гриппа в 16 раз. Однако в этом не должно быть противоречия, так как IFR в значительной степени зависит от возраста, о чем свидетельствует опубликованное на этой неделе, но пока не прошедшее экспертную оценку исследование команды ученых под руководством Эндрю Левина (Дартмутский колледж).

Согласно актуализированным расчетам ученых, у детей и молодых взрослых IFR составляет чуть больше ноля, достигает около 0,4% у людей в возрасте 55 лет и 1,3% у людей в возрасте 65 лет. У тех, кто заражается COVID-19 в 75 лет, риск составляет уже 4,2%, а в 85 лет равняется 14%. Конечно, важную роль играют состояние здоровья и хорошие возможности лечения. Но главным фактором IFR в определенной стране, вероятно, является соответствующий возрастной состав населения.

Но как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы? ВОЗ предупредила в начале недели, что официальное число непосредственных жертв пандемии до появления вакцины увеличится до 2 миллионов человек, то есть удвоится. Еще более мрачными являются прогнозы исследователей из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в Сиэтле. Они опасаются, что без принятия дополнительных мер к январю 2021 года пандемия может привести к 2,5 миллиона официальных смертей по всему миру. И их может быть на 700 тысяч меньше в случае введения всеобщей обязанности носить защитные маски.

Впрочем, даже эти цифры ничего не говорят о косвенных жертвах пандемии, число которых также растет по всему миру. К ним среди прочих относятся дети, которым не делают прививки из-за страха заражения, или взрослые, чьи прочие заболевания остаются без лечения. К ним относится и все больше людей, принимающих из-за пандемии наркотические средства или страдающие от других последствий для здоровья, вызванных экономическим и социальным кризисом в связи с COVID-19″.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Klaus Taschwer / Der Standard) Читайте также: Le Figaro: Потеря обоняния — хороший симптом при COVID-19



Фото: Der Standard

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