Галкин рассмешил Лукашенко в 2016 году анекдотом про него – шутку сочли знаковой в 2020
В сети вспомнили шутку известного российского юмориста Максима Галкина, которая в 2016 году рассмешила президента Беларуси Александра Лукашенко. Видео с шуткой опубликовали на странице Twitter «Жизнь в России».
Витебск, Беларусь, 2016 год. Максим Галкин выступает перед Лукашенко.— Жизнь в России (@RussianLifes) October 3, 2020
А через 4 года этот анекдот стал реальностью… pic.twitter.com/dT8MGTu8kb
«Витебск, Беларусь, 2016 год. Максим Галкин выступает перед Лукашенко. А через 4 года этот анекдот стал реальностью…» — говорится в сообщении к шутке.
Как писали «ФАКТЫ», по всей Беларуси не утихают акции протеста против действующего президента Лукашенко. Протестующие обвиняют его в фальсификации итогов голосования на президентских выборах в августе 2020 года.
Власти Украины, несмотря на проведенную «тайную» инаугурацию Лукашенко, после завершения его официального срока полномочий как президента Беларуси, планируют называть его по имени без указания должности.109
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter