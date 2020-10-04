Галкин рассмешил Лукашенко в 2016 году анекдотом про него – шутку сочли знаковой в 2020

В сети вспомнили шутку известного российского юмориста Максима Галкина, которая в 2016 году рассмешила президента Беларуси Александра Лукашенко. Видео с шуткой опубликовали на странице Twitter «Жизнь в России».

Витебск, Беларусь, 2016 год. Максим Галкин выступает перед Лукашенко.



А через 4 года этот анекдот стал реальностью… pic.twitter.com/dT8MGTu8kb — Жизнь в России (@RussianLifes) October 3, 2020

«Витебск, Беларусь, 2016 год. Максим Галкин выступает перед Лукашенко. А через 4 года этот анекдот стал реальностью…» — говорится в сообщении к шутке.

Как писали «ФАКТЫ», по всей Беларуси не утихают акции протеста против действующего президента Лукашенко. Протестующие обвиняют его в фальсификации итогов голосования на президентских выборах в августе 2020 года.

Власти Украины, несмотря на проведенную «тайную» инаугурацию Лукашенко, после завершения его официального срока полномочий как президента Беларуси, планируют называть его по имени без указания должности.

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