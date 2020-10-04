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Мир

У Ванги нашли предсказание для заболевшего Трампа

7:50 4 октября 2020
ванга

Среди множества предсказаний болгарской пророчицы Ванги нашлись и те, что предрекают опасную болезнь для американского лидера в 2020 году. Как сообщает Daily Star, о пророчестве вспомнили, когда стало известно о заражении Дональда Трампа коронавирусом. Последователи Ванги говорят, что она еще три десятилетия назад предсказала, что президента США искалечит ранее неизвестный недуг.

Последователи Ванги утверждают, что расшифровали одно из ее пророчеств на 2020 год, и там говорилось, что президент США подхватит «загадочную болезнь», после которой останется глухим и будет страдать от опухоли мозга.

Как известно, сама Ванга свои пророчества не записывала, эта работа была поручена помощникам, но выполнялась не постоянно и без какой-либо системы. Поэтому после смерти провидицы в 1996 году периодически всплывают ее ранее неизвестные предсказания.

Приумножают наследие Ванги воспоминания известных лиц, общавшихся с провидицей. Так, болгарская гимнастка и тренер Нешка Степанова Робева недавно вспомнила, что Ванга предупреждала об эпидемии коронавируса.

Ванге приписывают предсказание о Чернобыльской катастрофе, о распаде СССР, о теракте 11 сентября в США. При этом не все озвученные прогнозы сбылись. Так, например, провидица предрекала пятилетнюю ядерную войну в 2010 году.

Фото wikipedia.org

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