"Не простим": в России прошла акция в память о покончившей с собой журналистке

В российском Нижнем Новгороде на месте самосожжения журналистки Ирины Славиной прошла акция памяти. Участники митинга опубликовали фото в соцсетях.

Дочь журналистки Маргарита вышла с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Знавшие Ирину жители принесли лампадки, цветы и плакаты «Ира! Мы их не простим».

Также организаторы митинга-мемориала не забыли последнюю просьбу Славиной: она призывала в ее смерти винить Российскую Федерацию. Эта фраза неоднократно повторялась на плакатах.

Напомним, за день до самосожжения Славиной к ней пришли с обыском по делу «Открытой России». У журналистки отобрали два ноутбука, компьютер, телефоны, флеш-носители. Нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич уверен, что обыск просто стал для Ирины последней каплей, а к суициду женщину подталкивали несколько последних лет систематической травлей.

Фото: МБХ медиа/Facebook, novaya_pishet/Telegram, AgitRussia/Facebook



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