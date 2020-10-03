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Мир

"Не простим": в России прошла акция в память о покончившей с собой журналистке

20:38 3 октября 2020
акция

В российском Нижнем Новгороде на месте самосожжения журналистки Ирины Славиной прошла акция памяти. Участники митинга опубликовали фото в соцсетях.

Дочь журналистки Маргарита вышла с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Знавшие Ирину жители принесли лампадки, цветы и плакаты «Ира! Мы их не простим».

ира славина

Также организаторы митинга-мемориала не забыли последнюю просьбу Славиной: она призывала в ее смерти винить Российскую Федерацию. Эта фраза неоднократно повторялась на плакатах.

ира славина

Напомним, за день до самосожжения Славиной к ней пришли с обыском по делу «Открытой России». У журналистки отобрали два ноутбука, компьютер, телефоны, флеш-носители. Нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич уверен, что обыск просто стал для Ирины последней каплей, а к суициду женщину подталкивали несколько последних лет систематической травлей.

Фото: МБХ медиа/Facebook, novaya_pishet/Telegram, AgitRussia/Facebook

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"Не простим": в России прошла акция в память о покончившей с собой журналистке

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