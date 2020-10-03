В России задержали одного из известных "полевых командиров" донбасских боевиков

В России задержан один из главарей боевиков «ДНР» Ахра Авидзба, сообщают «Ведомости Донбасса».

Так, экс-боевика «ДНР» задержали на 10 суток. Сейчас он работает «помощником президента» частично признанной Абхазии. Авидзба известен также под позывным «Абхаз». Причиной задержания явилось нарушение российско-абхазской границы в августе текущего года.

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной Абхазии Сергей Шамба сообщил, что «Абхаз» якобы добровольно явился в следственные органы.

«У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», по данным волонтера Романа Доника, люди «Абхаза» стоят за убийством другого донбасского террориста Арсена Павлова по кличке «Моторола». Также Ахра Авидзба причастен к «госперевороту» в подконтрольной РФ Абхазии.

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