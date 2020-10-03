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В Москве хоронят неонациста Тесака: на кладбище — толпы людей

12:33 3 октября 2020
Тесак

В Москве хоронят российского неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, чье тело нашли в камере челябинского СИЗО.

Похороны проходят на Кунцевском кладбище. Попрощаться пришли близкие, соратники и поклонники Тесака. По данным Telegram-канала Mash, на кладбище находится около 2,5 тысячи человек.

Полиция досматривает всех пришедших при входе.

Ранее отец Марцинкевича заявил, что уверен, что это не самоубийство. При осмотре тела он заметил укол и следы насилия.

Напомним, шоумен и видеоблогер Максим Марцинкевич был найден мертвым в середине сентября в камере СИЗО Челябинска. По версии следствия, он совершил самоубийство.

Незадолго до своей гибели Тесак чистосердечно признался в нескольких убийствах, а убивать приезжих в Москве он начал с 19 лет.

Фото 360tv.ru

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