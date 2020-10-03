Дядя Кейт Миддлтон назвал принца Гарри и Меган Маркл «куклами» и призвал их «заткнуться»

Родной дядя герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит, младший брат ее матери Кэрол, обрушился с критикой на принца Гарри и Меган Маркл после того, как они дали интервью, в котором заявили, что Британии следует покончить со «структурным расизмом». 55-летний бизнесмен назвал Меган и Гарри в соцсети LinkedIn «куклами». И призвал их «заткнуться», позволив британцам продолжать «спасать свои жизни и экономику».

«В мире происходит столько важных вещей, а тут эти две куклы, жаждущие внимания! Пожалуйста, заткнитесь, черт возьми, занимайтесь воспитанием ребенка и прекратите болтать, а тем более — требовать! Гарри, ты лишился нашей любви и уважения. Меган, ты аморальна», — написал Голдсмит.

В беседе с журналистами издания Daily Mail Гэри подтвердил свою позицию. Он считает, что уехавшим в США Гарри и Меган следует перестать поучать британцев. «Я всегда уважал Гарри и его армейскую карьеру, но этого нового Гарри я не узнаю», — приводит издание слова Голдсмита о девере его племянницы. Он возмущен тем, что принц и его жена-актриса считают себя вправе «ежедневно читать лекции по любой теме, которую они считают важной».

«Они отреклись от Великобритании ради США и, очевидно, им наплевать на королевскую семью. С нас хватит их лекций. Вы не можете продать свою душу Netflix за 150 миллионов фунтов стерлингов, а потом диктовать что-либо матушке-Англии», — сказал он.

Кенсингтонский дворец не комментировал выпад дяди Кейт Миддлтон, который в 2011 году был в числе гостей на ее свадьбе с принцем Уильямом.

Ранее у миллионера Гэри Голдсмит были проблемы с законом. В 2017 году он был приговорен к году общественных работ за избиение своей жены Джули-Энн. С тех пор супруги уже помирились.

Кейт высказывания родственника не комментировала

Фото Twitter/The Duke and Duchess of Cambridge/Gary Goldsmith

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