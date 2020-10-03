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Мир

В России похищена база данных клиентов крупнейшей в стране сети секс-шопов

9:36 3 октября 2020
Розовый кролик

В России владелец известной сети секс-шопов «Розовый кролик» заявил о пропаже огромной базы данных клиентов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Бизнесмен опасается, что реальные имена покупателей будут опубликованы в интернете. Ранее в Днепре обнаружили утечку персональных данных клиентов крупной клиники.

«От собственника магазинов „Розовый кролик“, гражданина Лапина (Максимилиана Лапина. — Авт.), поступило заявление в полицию Приморского района Санкт-Петербурга о пропаже базы данных клиентов. Других подробностей нет. Сотрудники МВД разбираются в деле», — сообщил источник, пишет «Комсомольская правда».

Сам владелец секс-шопов еще никак не прокомментировал публично пропажу базы данных.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине была обнаружена массовая утечка в сеть закрытых персональных данных по военнослужащим ВСУ. Так, в мессенджере Telegram был выявлен чат-бот, успевший собрать информацию о 6907 военных.

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